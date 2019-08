Cumbre por Neymar: qué ofreció el Barcelona y cuánto exige el PSG

Por esto este martes se dio el primer acercamiento oficial entre la institución francesa y el Barcelona, destino predilecto por el futbolista. El director deportivo del Barça, el ex futbolista francés Eric Abidal, y otros dos dirigentes (Javier Bordas y André Cury) volaron a París para reunirse con contrapartes del PSG, indicaron los medios catalanes Rac1 y TV3.





Luego de algunas horas, el sitio Sport reveló qué fue lo que ocurrió. El PSG pidió 100 millones de euros más los pases de Philippe Coutinho y Nelson Semedo. El conjunto catalán está dispuesto a ceder al brasileño, pero propuso a Ivan Rakitic y una opción de compra por Neymar de entre 80 y 100 millones de euros para la temporada 2020/21.





De esta manera, no hubo acuerdo este martes, pero las negociaciones continuarán y en los próximos días las partes podrían acercarse por el propio peso de la situación.





El PSG había revelado el sábado que las conversaciones sobre el traspaso del futbolista estaban "más avanzadas que antes". El nuevo director deportivo del PSG, el brasileño Leonardo, zanjó: "Si se marcha, se marcha. Cuanto antes (lo sepamos), mejor".





Neymar, disconforme, se sigue entrenando con el PSG a pesar de no tener lugar y de no haber sido incluido en la nómina para el debut del equipo en la Ligue 1. Por su parte, el Barcelona contrató a Antoine Griezmann, quien se suma a Lionel Messi y Luis Suárez en el tridente ofensivo, por lo que el arribo del brasileño no parece ser una prioridad.

(Fuente: Infobae)