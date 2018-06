Cristiano sigue de vacaciones y la selección de Portugal aún lo espera

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, fue preguntado sobre si había hablado con Cristiano Ronaldo, que aún no se ha sumado a la concentración de su selección tras proclamarse campeón de la Liga de Campeones el pasado sábado en Kiev con el Real Madrid.



"Está de vacaciones, no voy a molestarlo porque ha tenido una temporada muy dura y ya hablaré con él cuando tenga que venir a la concentración", comentó sobre la estrella lusa.







Embed Vencedores Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 2 de Jun de 2018 a las 4:32 PDT







Sobre el empate sin goles ante Bélgica, el entrenador consideró que su equipo estuvo desorganizado los primeros 20 minutos, pero que una vez corregidos los errores los lusos fueron "capaces de tener la pelota y crear ocasiones".











EFE

"Sabíamos cómo jugaría el rival, pero no respondíamos bien en los primeros 20 minutos, en los que estuvimos desorganizados, permitiendo que nos crearan problemas en los flancos y en el ataque", dijo en declaraciones a "RTP3"."A partir de ahí fuimos capaces de tener la pelota y crear ocasiones", agregó.El seleccionador de Portugal, que debutará en el Mundial de Rusia contra España el próximo 15 de junio, describió a Bélgica como "candidata seria, de enorme valor" al título mundial, y dijo que el tipo de fútbol de los "Diablos rojos" no es comparable al de "La roja"."Son dos partidos diferentes, con tácticas diferentes, en el plano ofensivo sí, pero atrás no", comentó.