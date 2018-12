Cristiano picante: un pedido para Messi y un palito a sus excompañeros del Real

El delantero portugués Cristiano Ronaldo admitió este lunes que le "gustaría" que Lionel Messi, su ex competidor en la liga española, se sume al campeonato italiano para reeditar así el "duelo" entre ambos.

El extraordinario futbolista de Juventus brindó una entrevista conjunta a los diarios deportivos italianos y ante la consulta sobre si extrañaba los duelos con Messi reconoció que le "gustaría" reencontrarse con el jugador argentino en la Serie A.

cristiano juventus.jpg

"Yo jugué en Inglaterra, España, Portugal, en la selección, él en cambio sigue en España. A lo mejor es él quien me necesita más a mí. Para mí la vida es un reto y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que Messi viniera a Italia algún día. Que haga como yo y acepte el reto", manifestó CR7.

"Pero, si está feliz allí lo respeto. Es un jugador fantástico, un buen chico, pero aquí no me falta nada. Esta es mi nueva vida y estoy feliz", agregó.

lionel messi.jpeg

Por otro lado, el máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa marcó las diferencias entre el plantel que actualmente integra en Juventus con el anterior de Real Madrid.

"Puedo decir que este es el mejor grupo en el que jugué en mi vida. Aquí somos un equipo, en otros sitios alguien se siente más grande que los demás", planteó Cristiano.

Sobre este punto añadió: "Aquí todos están unidos, son humildes y quieren ganar. Si (Paulo) Dybala o (Mario) Mandzukic no marcan están felices igual. Me gusta, percibo la diferencia. En el Madrid también son humildes, pero aquí me parece que lo son más. Es muy distinto con respecto al Madrid, aquí es más una familia".