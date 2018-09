Crece el rumor: Maravilla Martínez tendría fecha para una revancha con Chávez Jr.

Según el padre del boxeador mexicano, los pugilistas firmarán los papeles en los próximos días y sellarán la revancha: sería el próximo 17 de noviembre en Texas.





Chávez confirmó la noticia en el programa A Los Golpes, que se emite por ESPN para el cono norte: "Maravilla" volverá a subirse nuevamente al cuadrilátero a los 43 años ante un rival 11 años menor. "Creo que la pelea está casi ya cerrada para el 17 de noviembre y todo pinta para Texas en 168 libras", explicó el histórico peleador devenido en comentarista.





La novedad será que subirán de categoría y pelearán en supermediano (76,2 kg), ya que hace seis años atrás se habían enfrentado en peso mediano.





Infobae se contactó con Sampson Lewkowicz, histórico promotor del deportista nacional, quien afirmó: "No tengo la menor idea si es cierto o no, lo único que yo o mi empresa no está envuelta en ninguna negociación en este supuesto combate Martínez-Chávez Jr., ni lo represento más a mi ídolo Sergio Martínez".





Aquel 15 de septiembre del 2012, "Maravilla" le ganó a Chávez Jr. por amplio margen en las tarjetas: dos jueces indicaron 118-109 y el restante 117-110. Aunque quedará en la memoria el último round, en el que el mexicano derribó al argentino y rozó el nocaut, cuando el combate parecía sentenciado.





"Maravilla" peleó luego contra Martin Murray en el estadio de Vélez en Argentina y luego firmó su despedida con una derrota antes del límite en el 10° round contra Miguel Cotto el 7 de junio del 2014 en el Madison Square Garden de New York. Cerró su participación profesional con 51 victorias (28 ko), 3 derrotas y 2 empates.





"Es una sorpresa. Yo pensé que era una broma la pelea con "Maravilla" Martínez pero parece que es un hecho", afirmó Chávez padre.





El rumor de la revancha con Chávez Jr. se instaló en julio de este año, cuando se conoció la noticia de que Martínez había renovado su licencia como boxeador profesional. Semanas más tarde, el mexicano lo desafío vía redes sociales y el quilmeño aceptó.





Con un récord de 50 triunfos (32 ko) y 3 derrotas (1 ko), el mexicano peleó por última vez en mayo del año pasado cuando fue derrotado por su compatriota Saúl "Canelo" Álvarez en las tarjetas (todas 120-108).

