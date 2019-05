Coudet se quiere quedar en Racing, aunque puso condiciones

Las declaraciones de Coudet respecto a su permanencia en Racing son claras, aunque también hay lecturas que deben hacerse. Es verdad que el Chacho quiere seguir, pero deberán respetarle sus condiciones. Lo económico será vital y se sabe que el presidente Víctor Blanco cuida ese detalle con mucho recelo.

Mantener el plantel, la prioridad del entrenador, le representará un gasto importante al elenco de Avellaneda. La mayoría de los contratos deben ser revisados porque tienen un tope de dólar que quedó muy bajo (ronda los 24 pesos). Hay algunas conversaciones avanzadas (Matías Zaracho) y otras estancadas, como la del central Leonardo Sigali, quien tiene varios sondeos de equipos de Europa.

Otra erogación importante será la del contrato del propio entrenador. El vigente, que vence en junio, no es alto y también tiene un tope de dólar bajo. El Chacho entiende que, como mínimo, se ganó el derecho a duplicar el vínculo. Así y todo, quedaría muy lejos de los entrenadores mejores pagos del fútbol argentino.

El último tema a considerar son las futuras contrataciones. Si Coudet se queda, irá por la Copa Libertadores. Y para ganarla o estar cerca, el Chacho entiende que además de mantener el plantel será indispensable reforzar el equipo con jugadores de jerarquía. "Oscar Romero es un jugador que me gusta. Igualmente, insisto: es apresurado hablar de lo que vendrá", avisó el DT. ¿Qué pretende Coudet? Un jugador por línea de nivel europeo.

¿Podrá Racing afrontar todos los pedidos de Coudet? ¿Estará dispuesto Blanco? Tanto el presidente como el resto de los dirigentes están muy conformes con el trabajo del entrenador y piensan que es el momento de ganar un título internacional. La economía de la Academia muestra número altamente positivos y podría ingresar dinero en caso de que se venda Ricardo Centurión.

Eduardo Coudet mostró sus cartas y arrancó la partida. Ahora es el turno de Víctor Blanco...

"Voy a hablar de mi continuidad porque ya pasó mucho tiempo y creo que hay una especulación con ese tema. Que quede claro: me quiero quedar en Racing , eso está fuera de discusión", soltó Eduardo Coudet para sorpresa de los periodistas que estaban en la conferencia de prensa. Y siguió: "Mi intención es sostener este plantel. Tendremos que sentarnos a charlar con el presidente. No estoy especulando con los tiempos. Todavía no encontramos los tiempos para reunirnos y yo no puedo dejar de pensar en el trabajo del día a día".