Coudet después de la derrota ante River piensa en cambios

El vestuario era una tumba".





La descripción que lanzó un dirigente de Racing después de la lapidaria goleada de River describe a la perfección el momento crítico que atraviesa el campeón del fútbol argentino. Sin palabras, los jugadores se cambiaron y se perdieron en la noche del sábado. Habían jugado el peor partido del ciclo de Eduardo Coudet. Una derrota oprobiosa que pudo ser más abultada y dejó al Chacho al límite: el técnico sabe que tiene que meter mano en un equipo que, a su decir, no le responde.





"No hicimos nada de lo que planificamos. Nos lastimaron donde sabíamos que podían hacernos daño", dijo Coudet. Estaba aturdido el entrenador porque no le encuentra la vuelta al River de Marcelo Gallardo (perdió los últimos cuatro partidos que jugó) y tampoco a su propio Racing. Y aunque no lo dijo públicamente, el Chacho está enojado con los jugadores. Fundamentalmente, porque considera que ellos son los principales responsables de este momento y la factura sólo se la cobran a él.





Hay bajones individuales muy profundos. Gabriel Arias era un arquero invencible; incluso superó la racha invicta de Sebastián. Ya había mostrado falencias en la Copa América bajo los tres palos de Chile. Hoy no es sinónimo de seguridad. Leonardo Sigali pareció querer irse antes de la cancha. La expulsión, un planchazo fuera de tiempo ante Matías Suárez, dejó a Racing con un hombre menos. Marcelo Díaz perdió el puesto porque de ese atildado volante que conquistó todas las miradas ya no hay rastros. Matías Zaracho arrastra una lesión. Pintaba para ser el mejor volante del fútbol argentino. No encuentra su eje. Lisandro López está perdido, ni cerca de ser gravitante como en el torneo pasado, cuando se consagró goleador. Y los refuerzos todavía son una incertidumbre: en cuatro partidos, Matías Rojas no dio un pase como en Defensa y Justicia. David Barbona llegó excedido de peso. Nicolás Reniero apenas jugó un partido. El Pulpo González no encaja en el medio. Walter Montoya mostró algunas luces contra Vélez. Y José Luis Rodríguez Bebanz, el lateral que llegó para competir con Iván Pillud, todavía no está entero.





Será un partido clave ante Central Córdoba, el domingo en Santiago del Estero. Y Coudet ya planea cambios. Alejandro Donatti ya está trabajando a la par de sus compañeros después del desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió ante Boca Unidos. Eugenio Mena afina el físico tras la talalgia que no le permitió trabajar en la pretemporada. Todo indica que ingresarán en el equipo en lugar de Sigali (expulsado) y Alexis Soto. Apurar a Zaracho no fue una buena idea. ¿Saldrá Pillud? Montoya pinta como titular. Y adelante podría retornar Jonatan Cristaldo, ya que Darío Cvitanich está lesionado.





Los dirigentes, en tanto, no dramatizan. "River nos ganó bien. El partido se definió en tres minutos por desantenciones nuestras. Hay que hacer una autocrítica necesaria. Es el tercer partido, hay tiempo para corregir", le dijo el presidente Víctor Blanco