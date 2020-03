Por el Coronavirus, no se sabe si Scola llegará a los Juegos Olímpicos

El entrenador de la Selección argentina masculina de básquetbol, Sergio Hernández, reconoció este lunes que el capitán albiceleste Luis Scola deberá "recalcular como un GPS" su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2021, a raíz de la pandemia del coronavirus.

El viernes, Scola aseguró que no sabe si estará presente la máxima cita del deporte, porque por el brote de la enfermedad en el mundo "todo pasó a segundo plano", ya que lo que lo importante es "que el mundo vuelva a la normalidad".

"Él tiene familia, hijos, esposa, tiene que pensar en todo eso también. Yo creo que hay que tener una mirada optimista de las cosas, mi carrera se basó en eso. En unos meses estaremos sufriendo los daños colaterales que deja todo esto y ahí tenemos que ver cómo colaborar con los demás que tienen menos, pero también va a ser historia y ya vamos a estar viendo otras cosas, con otras preocupaciones, y cuando falten tres meses para los JJOO vamos a estar viendo cómo armar el equipo y esto va a quedar como una lección de la que tenemos que aprender", aseguró Hernández.

En una entrevista con el programa "Uno contra Uno", el entrenador bahiense reconoció que no habló con Scola respecto de lo que va a hacer o no.

"No me pregunten por qué no hablé. Es más delicado pero es parte del juego, acá lo más importante es la salud mundial y cómo podemos ayudar para que los daños sean los menores posibles, el resto es todo secundario, inclusive los Juegos Olímpicos", sostuvo.

Sobre su propio ejemplo, ya que había anunciado que dejaría su gestión en la Selección argentina luego de Tokio 2020, Hernández explicó que "por contrato" tiene unos meses más como entrenador luego de la fecha (postergada) de los JJOO.

"Por contrato tengo unos meses más como entrenador de la Selección después de Tokio, tengo que ver hasta dónde llega, pero creo que son seis meses más después de Tokio, pero ya había hablado con Borro (presidente de la Confederación Argentina) que yo llegaba hasta Tokio, pero esto cambia todo el mapa", explicó.

Y completó: "Mi idea sigue siendo la misma, terminar después los Juegos con la Selección y buscar una opción en Europa, que es lo que me interesa como desafío, poder dirigir allá a un equipo con aspiraciones de Euroliga, porque tampoco me voy a ir a vivir en otro continente por gusto, si me preguntás yo quiero vivir acá, pero el mejor mercado está allá".