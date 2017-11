Copate con el Granate: Lanús visita a Gremio en la ida de la final de la Libertadores

lanus anuncio (2).jpg

lanus anuncio (3).jpg

Lanús se apresta a protagonizar el primer partido de la final de la Copa Libertadores de América, el más importante en sus 102 años de historia futbolística, cuando enfrente a Gremio de Porto Alegre, en el estadio Arena Do Gremio,Un lance el de este miércoles promete ser parejo y emotivo por las similares características de fútbol ofensivo de ambos equipos, tal es así que el técnico de Lanús, Jorge Almirón, calificó a Gremio como "el equipo más argentinizado del fútbol brasileño, con jugadores que son guerreros".Por eso el entrenador argentino sostuvo que "pueden ser dos lindos partidos finales", basándose en que "ambos conjuntos son de convertir muchos goles, como lo demostraron hasta ahora en esta Copa pese a algunos altibajos".Los números avalan la paridad de los dos conjuntos. Lanús fue primero en el Grupo 7 con 13 puntos al igual que Gremio en el Grupo 8, y en el total de las fases -semifinales incluidas-, los "granates" convirtieron 21 goles, recibiendo 9; mientras que los tricolores anotaron 22 tantos y también les marcaron 9.Incluso hasta son parejos en cuanto a sus figuras. En la ofensiva del equipo argentino se destacan Lautaro Acosta y José Sand, que son letales, como tan de temer son Luan y el argentino naturalizado paraguayo Lucas Barrios en el ataque de los brasileños.En esta semejanza de estilos, por más análisis y precauciones que hayan tomado ambos conductores tácticos, los pequeños detalles pueden desequilibrar la balanza para uno u otro lado. Prevalecerá el que se muestre más concentrado y templado desde lo psicológico para establecer diferencias.Por el lado de Almirón está todo definido para conformar el equipo "granate", salvo alguna decisión de último momento, y por parte de Renato Portaluppi , extraoficialmente parece que también, aunque el entrenador local no confirmó nada y en los últimos entrenamientos estuvo jugando a las "escondidas"' con los reporteros, al efectuarlos bajo estrictas puertas cerradas.Inclusive en las últimas horas circuló el rumor de que habría utilizado drones para "espiar" algún entrenamiento de Lanús, preocupado precisamente por la menor información que tiene del conjunto argentino, aunque algunas fuentes consultadas por Télam en Porto Alegre no le dieron fuerza de veracidad a esos detalles.Lo concreto es que Lanús estará cara a cara con lo más grandioso de su centenaria historia y contará en el propio Arena Do Gremio con un gran acompañamiento de sus hinchas, que estarán llegando a Porto Alegre por estas horas en tres vuelos charter, 35 micros y medio centenar de automóviles que trasladarán a los 4.000 parciales que querrán formar parte de esta gesta histórica del equipo de su barrio, "el más grande de Argentina", como lo describió su presidente, Nicolás Russo.Gremio: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Walter Kannemann y Bruno Cortez; Jailson y Arthur; Ramiro, Luan y Fernandinho; Lucas Barrios. DT: Renato Gaúcho.Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).Estadio: Arena Do Gremio (Porto Alegre).Hora de comienzo en Argentina: 20,45 (21,45 de Brasil).TV: Fox Sports.