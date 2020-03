La Copa Libertadores canceló sus partidos de la próxima semana

Conmebol confirmó que los partidos de Copa Libertadores de la próxima semana serán reprogramados debido al brote de coronavirus, por lo que River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre deberán rearmar sus agendas enfocándose en sus partidos por competencia local.

“Comprometida con la prevención del Covid19 y ante el riesgo de expansión del mismo, y en salvaguarda de jugadores, cuerpos técnicos, delegados, árbitros, dirigentes, prensa e hinchas, se ha tomado la decisión de suspender los encuentros de la semana del 15 al 21 de marzo”, comunicó Conmebol a todos sus asociaciones miembro.

Los cinco participantes argentinos tenían acción programada para esas fechas: el martes iban a jugar Defensa vs. Delfín y River vs. San Pablo; el miércoles, Racing vs. Nacional de Uruguay y Boca vs. Libertad; el jueves, Tigre vs. Guaraní.

Esta mañana, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación había solicitado a Claudio Tapia, presidente de AFA, que todo evento organizado por esa institución se realizara sin la asistencia de público, algo que desde Superliga ya fue confirmado.

