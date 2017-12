Copa Argentina 2018: anunciaron la forma de clasificación del Federal A y B

La Copa Argentina 2018 va tomando forma. En enero arranca una nueva edición de este importante torneo que reúne a todas las categorías del fútbol argentino. Este miércoles, se dio a conocer como será el régimen de clasificación a la Copa Argentina 2018 para los equipos que disputan el Federal A y Federal B.

Federal A

Clasifican 32 equipos. Es decir, los primeros 8 de cada zona jugarán las Fases Eliminatorias. Se jugarán dos rondas eliminatorias (Primera y Segunda Fase Regional) a partido único. Clasificarán al cuadro principal de la competición: 8 equipos. Los cruces se armarán por cercanía geográfica, es decir, equipos que comparten una misma ciudad o provincia chocarán entre ellos. La localía la tendrá el equipo que haya obtenido más puntos en la Primera Fase. La fecha de disputa sería en la última quincena de Enero (del 14 al 31 de Enero). La fecha de reanudación del Federal A se fijó para el 5 de Febrero, es decir, primero se jugará la Copa Argentina y luego el Federal A. Esto evita que se jueguen en simultáneo ambas competiciones.

Federal B

Clasifican 16 equipos a las Fases Eliminatorias. Los 16 equipos que accederán ya tienen nombre y apellido ya que son los 16 semifinalistas en las cuatro llaves de ascenso. Se jugarán dos rondas eliminatorias (Primera y Segunda Fase Regional) a partido único. La localía la tendrá el equipo que haya obtenido más puntos en la Primera Fase. Clasificarán al cuadro principal de la competición: 4 equipos. Los cruces de la Primera Fase Regional serán exactamente los mismos que están en disputa por el Federal B y se respetará los mismos cruces para la Segunda Fase Regional es decir: Patagonia vs. Pampeana Sur, Pampeana Norte vs. Cuyo, Centro vs. Norte y Litoral Norte vs. Litoral Sur. La fecha de disputa sería en la última quincena de Enero (del 14 al 31 de Enero).





FEDERAL A - CLASIFICADOS (24) - RESTAN 8 CUPOS:

ZONA "1"

VILLA MITRE (Bahia Blanca)

FERRO C. OESTE (Gral.Pico)

ALVARADO (Mar del Plata)

CIPOLLETTI (Rio Negro)

INDEPENDIENTE (Neuquen)





ZONA "2"

GIMNASIA (Mendoza)

ESTUDIANTES (Rio Cuarto)

SP. DESAMPARADOS (San Juan)

JUV. UNIDA UNIV. (San Luis)

DEP. MAIPU (Mendoza)

SAN LORENZO DE ALEM (Catam.)





ZONA "3"

CENTRAL CÓRDOBA (Sgo.Estero)

SP. BELGRANO (San Francisco)

DEF. BELGRANO (Villa Ramallo)

DOUGLAS HAIG (Pergamino)

GIMNASIA (Conc. Uruguay)

DEFENSORES (Pronunciamiento)

UNIÓN (Sunchales)





ZONA "4"

SARMIENTO (Resistencia)

CRUCERO DEL NORTE (Posadas)

GIMN. Y TIRO (Salta)

CHACO FOR EVER

ALTOS H.ZAPLA (Jujuy)

JUV. ANTONIANA (Salta)





FEDERAL B - CLASIFICADOS (16):

ACHIRENSE (Colonia Las Achiras, Entre Ríos)

AT. SAN JORGE (San Jorge, Santa Fe)

CAMIONEROS (Esteban Echeverría, Buenos Aires)

CENTRAL NORTE (Salta, Salta)

DEP. RINCÓN (Rincón de los Sauces, Neuquén)

FERRO CARRIL SUD (Olavarría, Buenos Aires)

HURACÁN (San Rafael, Mendoza)

INDEPENDIENTE (Chivilcoy, Buenos Aires)

PELLEGRINI (Salta, Salta)

RACING (Córdoba, Córdoba)

RACING (Olavarría, Buenos Aires)

SAN MARTÍN (Formosa, Formosa)

SARMIENTO (Leones, Córdoba)

SOL DE AMÉRICA (Formosa, Formosa)

SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro)

SP. PEÑAROL (San Juan)

Fuente: Ascenso del Interior