Copa América: Argentina se llevará un buen premio en dólares si termina en el tercer lugar

Un millón de dólares. Más allá del orgullo por subir o no al podio con el bronce, esa es la diferencia entre ser tercero o cuarto en la Copa América de Brasil. El ganador de Argentina-Chile se quedará con US$ 8.000.000, mientras que el perdedor se volverá a casa con US$ 7.000.000.





El cruce que fue protagonista de las finales de 2015 y 2016, ambas ganadas por La Roja, se reeditará este sábado en el duelo por el premio consuelo en San Pablo, desde las 16 y en vivo por TyC Sports.





Por otra parte, el triunfador de la definición entre el anfitrión y Perú, el domingo a las 17 en el Maracaná, se llevará el trofeo y cobrará un total de US$ 11.500.000, mientras que el derrotado quedará con el sinsabor del subcampeonato y unos US$ 9.000.000.





Fuente: tycsports