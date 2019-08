Conmebol suspendió a Messi por sus declaraciones en la Copa América

La Conmebol decidió castigar a Lionel Messi con tres meses de suspensión en partidos con la selección argentina y le impuso una multa económica de 50.000 dólares a raíz sus declaraciones en la prensa tras los partidos de Copa América.





La determinación se extenderá hasta el 3 de noviembre de este año y el capitán del equipo nacional no podrá estar presente en los amistosos ya pautados ante Chile (5 de septiembre), México (9 de septiembre) y Alemania (9 de octubre).





Sí podrá estar, en cambio, en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022 de Qatar que se iniciarán durante marzo del próximo año con dos fechas consecutivas. También estará disponible para la Copa América 2020 que se organizará en Argentina y Colombia entre el 12 de junio y el 12 de julio del año venidero.





Sin embargo, no podrá estar presente en la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas que se jugarán en marzo del 2020 ya que el 23 de julio pasado la Conmebol le había impuesto una fecha de castigo por la roja que recibió en el duelo frente a Chile en el evento correspondiente a la puja por el tercer puesto de la Copa América.





Si bien se temía que la sanción por sus declaraciones podría ser más fuerte y lo podría quitar de buena parte de las Eliminatorias, el capitán argentino sólo se ausentará en el debut del camino rumbo a Qatar 2022 por la expulsión directa en la última presentación frente a Chile.





¿Por qué lo sancionaron con tres meses?





La resolución indica que la suspensión de tres meses se basa en los artículos 7.1 y 7.2 (incisos B, C, D y F) del reglamento disciplinario. Allí se habla de diferentes posibilidades de suspensión.





B) Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole.





C) Violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado.





D) Insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la Conmebol, sus autoridades, oficiales, etc.





F) Comportarse de manera tal que el fútbol como deporte en general y la Conmebol en particular pudieran verse desacreditados como consecuencia de ese comportamiento.





Las frases de Lionel Messi que le valieron una sanción





Sus primeras declaraciones que despertaron la polémica se dieron luego de la derrota 2-0 ante el anfitrión Brasil en las semifinales de la Copa América. El capitán argentino consideró que el árbitro debió revisar dos acciones de penal con el VAR (faltas sobre Sergio Agüero y Nicolás Otamendi) y descargó su ira ante los micrófonos.





"Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil", disparó el futbolista de 32 años por entonces.





La siguiente presentación fue ante Chile por el tercer puesto del torneo y la "Pulga" duró apenas unos minutos en cancha: vio la tarjeta roja tras un cruce con Gary Medel. "Lamentablemente la corrupción, los árbitros y todo eso no permiten que la gente disfrute del show. Por lo que dije capaz que me pasó factura y (el juez) fue mandado. No hay duda: lamentablemente, esta Copa está armada para Brasil", señaló con enojo, filtrando que quizás sus palabras tras el duelo con Brasil lo habían puesto en el foco.





Resolución de la Conmebol





1º Suspender al jugador Lionel Andrés Messi por 3 (tres) meses contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente decisión. En consecuencia, el jugador queda suspendido para disputar partidos oficiales y amistosos con su selección nacional en ese período de tiempo.





2º Imponer al jugador Lionel Andrés Messi una multa de USD 50.000 (Cincuenta mil dólares estadounidenses), en virtud al Artículo 12.6 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol. El importe de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por su Asociación en concepto de participación y/o premios.





3º Notificar al jugador Lionel Andrés Messi.





4º Contra esta decisión cabe recurso ante la Cámara de Apelaciones de la Conmebol, en el plazo de siete días corridos, a partir del siguiente día a la notificación de los fundamentos de la decisión conforme al Art. 63.3 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol. El recurso deberá cumplir con las formalidades exigidas en los artículos 59 y siguientes del Reglamento Disciplinario de la Conmebol. De conformidad con el Art. 63.5 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol, la cuota de apelación de USD. 3.000 (Dólares estadounidenses tres mil) ha de ser abonada mediante transferencia bancaria.

