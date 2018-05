Concepción defenderá la punta del Oficial en el inicio de la 10ª fecha

El torneo Oficial Apertura de hockey sobre patines abrirá este martes su 10ª jornada con cuatro partidos que se programaron para las 21:45. Concepción, único líder del certamen, defenderá la punta de la tabla de posiciones.

El Azul de la Villa Mallea visitará a Bancaria y todos sus perseguidores estarán atentos a lo que suceda en esa cancha. CPC tiene tres puntos de ventaja sobre Olimpia y le lleva cuatro a Banco Hispano y SEC.

Los otros duelos del martes serán: Social vs. Unión, Colón vs. Richet, y Estudiantil vs. Caucetera.

La fecha se completará el miércoles, también desde las 21.45, con Banco Hispano vs. B° Rivadavia, Lomas vs. Huarpes, Sarmiento vs. SEC, Media Agua vs. Olimpia y UVT vs. Aberastain. Quedará libre Valenciano.

Posiciones: Concepción 22; Olimpia 19; Banco Hispano y SEC 18; UVT 16; Valenciano 15; Unión y Social 14; Huarpes y Caucetera 13; Estudiantil 12; Media Agua y Bancaria 10; Sarmiento 9; B° Rivadavia 8; Richet 7; Lomas 5; Aberastain y Colón 4.