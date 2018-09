Con Neymar a todos lados: el brasileño lanzó su propio juego para celulares

Con la opción de que cada uno de los usuarios que se descarguen y disfruten del juego puedan crear su propia carrera futbolística virtual (similar a la propuesta de Soccer Hero), el brasileño pone a disposición sus derechos de imagen y promoción para facturar en el mercado de Android, iOS y otros.





Dentro del juego, Ney y su padre hacen de mentor y representante deportivo respectivamente dentro de una infinidad de escenarios disponibles que revalorizan la calidad del juego.





Además, cada usuario podrá interactuar con el Instituto Neymar (INJR) como parte de su modo entrenamiento, en donde buscarán mejorar la vida de los chicos que viven en el barrio (virtualmente).





"Desde que era un niño, siempre me gustaron los juegos de fútbol. Me encantó la posibilidad de ser parte de un juego, no como un 'atleta' sino como un entrenador. El juego también es diferente porque juegas como tú mismo, no como un jugador famoso o en ligas de la vida real. Y para hacer el juego aún más genial, está el Neymar Jr. Institute como un escenario dentro del modo de entrenamiento con mi padre como gerente. Mi padre es el que ha hecho todo posible y se ha dado cuenta de todo lo que he conquistado en mi carrera", confesó el futbolista en el lanzamiento esta semana.

Fuente: marketingregistrado.com