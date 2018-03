Con las esperanzas puestas en el nuevo entrenador Gastón Coyette, luego de la lastimosa salida de Pipo Gorosito, San Martín viajó hasta Santa Fe para medirse con su par Unión y se trajo un punto. El verdinegro empató con el local por 1-1, en el estadio 15 de abril.









El encuentro fue chato en su mayor parte. En los primeros 15 minutos el partido no tuvo emoción y no hubo situaciones claras por parte de ninguno de los dos equipos. San Martín jugó a puro pase y si bien, intentó hacer un jugo prolijo, no terminó de acomodarse en la cancha. Unión intentó meterse por los baches que dejó el verdinegro en el camino, pero tampoco tuvo efectividad.









Sin más ni menos, el conjunto sanjuanino y su par se fueron al descanso con gusto a poco. Recién a los 32 del segundo tiempo, se pudo vislumbrar un poco de presión. Un pase Spinelli desde el área le dio la posibilidad a Mana de anotar, pero la chance fue en vano.









Minuto después, un contraataque levantó la temperatura del verdinegro que se vio temeroso ante la posibilidad de que su arco recibiera un gol. Fue precisamente a los 38 del complementario, cuando Gallegos apareció para le romperle el arco a Ardente. San Martín tuvo su primer golpe moral con Coyette como DT.





Sin embargo, se recuperó y cuando creían que todo estaba perdido, a los 43 minutos, faltando nada para finalizar el encuentro, apareció el rubio Claudio Spinelli, quien puso la paridad en el marcador.