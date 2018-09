Clausura: Social y Estudiantil ganaron y siguen firmes en la punta de la Zona Oro

El torneo Clausura de hockey sobre patines abrió la 5ª fecha de su calendario en la noche del martes con los triunfos de los líderes. Social y Estudiantil ganaron sus partidos y continúan en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona Oro. Richet también ganó y llegó a la cima de la Zona Plata.

Social venció 6 a 4 UVT en el duelo que medía a un líder con un escolta. Los goles del puntero los anotaron Mauricio Montaño (2), Juan Travasino, Carlos López, Matías Martín y Federico Balmaceda. El Comunitario, que perdió terreno en las últimas fechas, tuvo como goleadores a Mariano Ortiz (2), Matías Aciar y Franco Pósito.

Estudiantil, otro de los punteros, superó por 5 a 3 a Sarmiento en Santa Lucía. Mauro Menéndez, Ernesto Ponce, Nahuel Castro, Ignacio Liñán y Fernando Albarracín. Los descuentos de la visita los convirtieron Jeremías González (2) y Facundo Cerdera.

Los otros resultados del martes fueron Olimpia 9 – Centro Valenciano 4; Lomas 5 – Media Agua 6 y Richet 7 – Huarpes 5.

La fecha se completará este miércoles, desde las 21.45, con Colón vs. Caucetera, Unión vs. Bancaria, SEC vs. Banco Hispano y Concepción vs. B° Rivadavia. Quedará libre Aberastain.

Posiciones:

Zona Oro: Estudiantil y Social 13; Banco Hispano 10; UVT 7; Concepción y SEC 6; Barrio Rivadavia 4; Valenciano, Olimpia y SEC 3; y Sarmiento 1.

Zona Plata: Richet 9; Caucetera y Media Agua 8; Lomas y Aberastain 6; Huarpes 5; Bancaria y Colón 3; y Unión 2.