Clausura de hockey: Social le ganó el clásico a Concepción en el inicio de la 2ª fecha

Social festejó en casa con un apretado 6 a 5 sobre CPC. Federico Balmaceda (2), Juan Travasino, Matías Martín, Mariano Velázquez y Nicolás Gutiérrez convirtieron los goles para los de la Villa Mallea. La visita tuvo como goleadores a Osvaldo Raed, Martín Maturano, David Páez, Juan José Marín y Lautaro Luna.





Los otros resultados del martes fueron: Olimpia 2 – Estudiantil 3; Colón 3 – Richet 13; Lomas 7 – Aberastain 5 y Media Agua 6 – Unión 6.





La fecha se completará este miércoles, desde las 21.45, con Sarmiento vs. Banco Hispano; Valenciano vs. SEC; UVT vs. B° Rivadavia y Caucetera vs. Huarpes. Bancaria cumplirá con fecha libre.





Posiciones zona Oro: Social y Estudiantil 4; SEC, Concepción y B° Rivadavia 3; Banco Hispano, y UVT 1; Sarmiento, Valenciano y Olimpia 0.

Posiciones zona Plata: Lomas 6; Richet, Caucetera y Aberastain 3; Media Agua 2; Huarpes y Unión 1; Colón y Bancaria 0.