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Ciclistas, corredores y deportistas: el Ejército pide no circular por Marquesado

La Guarnición Ejército San Juan informó que el martes 14 y el miércoles 15 de abril habrá ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en Marquesado. Las prácticas se extenderán de 7:30 a 22 horas.

La Guarnición Ejército San Juan emitió un aviso a la comunidad y, en particular, a los deportistas que frecuentan la zona de Marquesado: durante el martes 14 y el miércoles 15 de abril se realizarán ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en el departamento Rivadavia.

Las prácticas estarán a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 "TCNL Juan Manuel Cabot" y se desarrollarán en el horario de 7:30 a 22 horas en ambas jornadas. El predio abarca el área comprendida entre la Ruta Nacional 60, la Avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, un corredor habitualmente transitado por ciclistas, corredores y excursionistas.

Desde la institución remarcaron que se trata de ejercicios planificados dentro del cronograma habitual de entrenamiento y solicitaron a la población respetar las indicaciones de seguridad y evitar circular por las zonas aledañas al campo militar durante los horarios establecidos.

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