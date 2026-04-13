Ciclistas, corredores y deportistas: el Ejército pide no circular por Marquesado

Las prácticas estarán a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22 "TCNL Juan Manuel Cabot" y se desarrollarán en el horario de 7:30 a 22 horas en ambas jornadas. El predio abarca el área comprendida entre la Ruta Nacional 60, la Avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, un corredor habitualmente transitado por ciclistas, corredores y excursionistas.

Desde la institución remarcaron que se trata de ejercicios planificados dentro del cronograma habitual de entrenamiento y solicitaron a la población respetar las indicaciones de seguridad y evitar circular por las zonas aledañas al campo militar durante los horarios establecidos.