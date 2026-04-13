La Guarnición Ejército San Juan emitió un aviso a la comunidad y, en particular, a los deportistas que frecuentan la zona de Marquesado: durante el martes 14 y el miércoles 15 de abril se realizarán ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en el departamento Rivadavia.
Ciclistas, corredores y deportistas: el Ejército pide no circular por Marquesado
La Guarnición Ejército San Juan informó que el martes 14 y el miércoles 15 de abril habrá ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en Marquesado. Las prácticas se extenderán de 7:30 a 22 horas.