Chiquito de bronca: Romero le puso un poco de picante a su ausencia en la Selección

El ciclo de Sergio Romero en la Selección parece estar llegando a su fin luego de diez años como arquero del combinado nacional. Es que tras haber quedado afuera del Mundial de Rusia, tampoco entró en la consideración de Lionel Scaloni en los últimos amistosos del año pasado ni en la convocatoria para la doble fecha FIFA de marzo.

"Les cuesta sacarme de la selección cuando juego 12 partidos al año. ¿Te imaginás se jugara 40? No me saca nadie...", expresó Chiquito de modo desafiante. El arquero del Manchester United no se guardó nada en diálogo con ESPN y le mandó un claro mensaje a todos aquellos que lo cuestionan.

Los elegidos por Lionel Scaloni fueron Franco Armani, Esteban Andrada, Agustín Marchesín y Juan Musso, una de las sorpresas del técnico argentino de cara a los duelos ante Venezuela y Marruecos.