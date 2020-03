"En China hay gente que no tiene acceso a los alimentos tradicionales”

"Hay que entender que son 1.500 millones de personas y es muy difícil encontrar alimentos para todos". Javier Mascherano habla con conocimiento. Sus dos años en la Superliga de China, vistiendo la camiseta del Hebei Fortune, le dan entidad a sus palabras. Su experiencia en ese país, cuna del coronavirus, le permite expresar cómo se vive en el gigante asiático y buscar respuesta del por qué se generó este virus mortal.

El futbolista de Estudiantes de La Plata recordó su experiencia en Wuhan, donde se produjo el primer brote del COVID-19. "El primer año que llegué hicimos la pretemporada en Wuhan, que es donde comenzó el virus. Fue en 2018 y estuvimos un mes, pero el año pasado también estuvimos una semana”, reveló en diálogo con el periodista Federico Bulos en su canal de youtube.

“Se reconoce a los chinos por todo lo que comen. Incluso hay un mercado enorme que preparan hasta cualquier insecto. Yo no probé, pero la realidad es que cuando hablé con el traductor que tenía allá, me dijo que todavía no tienen la información exacta de dónde salió el virus”, manifestó.

Además, agregó: “Tienen una sospecha de que salió de la sopa de murciélago, pero al día de hoy todavía no se sabe".

Lejos de justificar lo que pasa en el ese país con el tema alimenticio, el Jefecito contó que hay poco control con las comidas: "Hay que entender que son 1.500 millones de personas y es muy difícil encontrar alimentos para todos. No los justifico, pero la realidad es que son tantas las personas que muchas veces hay gente de la China profunda que no tiene acceso a los alimentos tradicionales que tiene el resto del mundo”, argumentó.