Chile eliminó a Colombia en los penales y se metió en la semi

El conjunto albiceleste, dirigido por el DT Gonzalo Quesada, diseñó una actuación lindante con la perfección y sumó su undécimo triunfo en las últimas doce presentaciones.





En su cuarta temporada en la máxima competencia del Hemisferio Sur, el equipo argentino se mete en la definición del torneo por primera vez en su historia.





El apertura Joaquín Díaz Bonilla resultó el máximo goleador argentino, con 14 puntos, producto de dos penales y cuatro conversiones.





Desde el comienzo, el equipo argentino fue agresivo y profundo. El conjunto local presionó arriba en bloque, tackleó con convicción y no le dio respiro a un rival australiano, que se vio desbordado.





Así, cuando apenas se cumplían 4 minutos, el medio-scrum Cubelli (quien casualmente vistió la camiseta del club de Canberra en las temporadas 2016-2017) aprovechó una grosera equivocación defensiva de Brumbies para facturar el primer try.





La tempranera conquista condicionó el posterior desarrollo del partido. Porque Los Jaguares continuaron en 'modo tromba' y no otorgaron tregua, forzando más errores de una escuadra visitante que se sentía incómoda.





Los penales convertidos por Díaz Bonilla (Hindú) no hicieron más que acentuar la sensación de impotencia de Brumbies. Y una aproximación al ingoal adversario que culminó con el apoyo de la 'guinda' de Lavanini entregó un pizarrón inaudito: 20-0, en solamente 19 minutos.





De allí hasta el cierre del primer período, Brumbies mejoró en el line, ya no perdió tantas pelotas por manejo y casi sobre el final consiguió el consuelo del descuento, con un try de Fainga'a convertido por Lealifano (cumplió su partido número 150 como internacional).





En el segundo tiempo parecía que Los Jaguares no podrían mantener la intensidad exhibida en los 40 minutos. Sin embargo, la presión rindió frutos, otra vez, con una corrida de contra de Matías Moroni, el pase hacia Orlando y el consecuente apoyo del wing tucumano.



El equipo australiano ya lucía frustrado, con pocas luces como para torcer el rumbo del partido. Y sobre los 22 minutos, otra aparición de Orlando, que se escabulló entre los defensores australianos, sentenció el pleito, por si hacía falta.



De allí hasta el final fue tiempo de aplicar la rotación, de cuidar nombres para la final de la semana entrante y la victoria jamás corrió riesgos. Inclusive, en una nueva equivocación de Brumbies, llegó el try de Emiliano Boffelli, que desató la algarabía de la multitud reunida en el estadio José Amalfitani.



Los Jaguares, en la que tal vez resultó su mejor labor a lo largo de todo el certamen, ganó, goleó y gustó. Espera en la final al ganador del choque de neocelandeses entre Crusaders (bicampeón defensor) y Hurricanes.







-Síntesis-



(39) Jaguares: Mayco Vivas, Agustín Creevy y Santiago Medrano; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Joaquín Díiaz Bonilla; Matías Moroni, Jerónimo De la Fuente (capitán), Matías Orlando y Sebastián Cancellliere; Emiliano Boffelli. DT: Gonzalo Quesada.



(7) Brumbies: Scott Sio, Folau Fainga'a y Alan Alaaladoa; Rody Arnold y Sam Carter; Rob Valetini, Tom Kusacck y Cachlan Maccafrey; Joe Powell y Cristian Lealifano (capitan); Toni Pulu, Irae Simone, Tevita Kuridrani y Henry Speight; Tom Banks. DT: Dan Mc Kellar.







Tantos en el primer tiempo: 4m. Try de Cubelli convertido por Díaz Bonilla (LJ); 8m. y 13m., penales de Díaz Bonilla (LJ); 19m. Try de Lavanini convertido por Díaz Bonilla (LJ); 40m. Try de Fainga'a convertido por Lealifano (B)







Tantos en el segundo tiempo; 8m. y 22m. tries de Orlando, ambos convertidos por Díaz Bonilla (LJ); 39m. Try de Boffelli (LJ)







Cambios en el segundo tiempo; Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas, Marcos Kremer por Lezana, Enrique Pieretto por Medrano, Julián Montoya por Creevy, Felipe Ezcurra por Cubelli, Domingo Miotti por Díaz Bonilla, Francisco Gorrisen por Petti, Ramiro Moyano por De la Fuente (LJ) Tom Wright por Pulu, James Slipper por Sío, Darcy Swain por Carter, Jarome Brown por Valetini, Connal McInerney por Fainga'a y Matt Lucas por Powell (B)







Árbitro: Dan Mac Frezar (Nueva Zelanda).



Cancha: Jose Amalfitani, de Velez Sarsfield.



Concurrencia: 35 mil espectadores.

