¿Chau Barsa? Messi puede irse gratis en junio y los grandes de Europa se ilusionan con tenerlo

El astro Lionel Messi podría dejar el Barcelona de España, tras el duro enfrentamiento que mantuvo con el defensor francés Eric Abidal y ya hay cinco clubes de Europa que lo quieren.

El diario italiano La Gazzetta Dello Sport dijoque La Pulga podría utilizar la cláusula de escape, un punto que figura en su contrato y que permite que se vaya gratis cada final de temporada si avisa al club blaugrana con un mes de antelación.

Te puede interesar:Las dos veces que los míticos All Blacks jugaron en Mendoza

Las entidades europeas que quieren al atacante del seleccionado argentino son Manchester City y Manchester United de Inglaterra; Juventus e Inter de Italia yParis Saint Germain de Italia.

El crack rosarino aún no ha renovado el contrato con la entidad blaugrana, un vínculo que culmina en el 2021.

"La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador, eso es obvio. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún", le dijo Messi a SPORT en septiembre de 2019.