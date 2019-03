Cerca del Mundial: el sanjuanino Castro estará en la gira de Los Pumitas por Sudáfrica

El Head Coach de Los Pumitas, José Pellicena, confirmó la lista de 30 convocados que participara de la gira que llevará acabo el Seleccionado argentino de Menores de 20 años por Sudáfrica, entre el 3 y 18 de abril. Entre los elegidos apareció el sanjuanino Juan Pablo Castro que busca participar de su tercer Mundial juvenil.

Durante el periplo por suelo sudafricano, Argentina disputará tres amistosos ante Namibia (9 de abril en Stellenbosch), Georgia (13 de abril Revensmead) y Junior Springboks (17 de abril en Stellenbosch), respetando los mismos tiempos de descanso entre partido y partido que tendrá durante su participación en el Campeonato Mundial de la categoría que se disputará en el mes de junio en nuestro país.





"Estamos con muchas expectativas. Hicimos un análisis detallado de los jugadores que vienen participando del proceso y consideramos que hoy estos son los que están en mejores condiciones para afrontar esta gira que representará un gran desafío. La lista de cara al mundial no está cerrada y puede haber jugadores que no estén en esta gira y que sean convocados,", señaló Pellicena, quien también puso foco en la importancia de esta competencia en la previa al Mundial: "Vamos a enfrentarnos a Georgia, al Seleccionado Mayor de Namibia y a los Junior Springboks que nos van a poder dar la competencia que estábamos buscando tener en la previa al Mundial y que nos permitirá sacar las conclusiones que necesitamos, no solo de los partidos, sino también de los entrenamientos, con vistas a la definición de la lista para el mundial."

Tras su gira por Sudáfrica, Los Pumitas continuarán con su preparación con vistas al Mundial que se disputará en Rosario y Santa Fe y en el cual compartirán el Grupo A junto a Francia, Fiji y Gales.