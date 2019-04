Centurión: "Vivo en la casa de Gran Hermano en Buenos Aires"

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, el jugador también se mostró "dolido" por los abucheos recibidos por parte de los hinchas el pasado fin de semana en el Cilindro de Avellaneda, donde se realizó la celebración tras el partido de la última fecha ante Defensa y Justicia.





"Fui parte importante del campeonato, me siento así, pero no pude estar. He cometido errores profesionales con el técnico, me desafectaron del plantel y me bajaron a Reserva", admitió.





El futbolista de Racing se mostró "arrepentido" por los errores cometidos en su "vida privada" y los tomó como "parte del aprendizaje".





Centurión fue separado del plantel luego del altercado que mantuvo con el DT de Racing Eduardo Coudet, a quien desairó con un empujón antes de ingresar en el clásico ante River Plate en el Monumental, mientras el jugador recibía la hostilidad del público "millonario".





"Me identifico con Boca, porque soy hincha. El entrenador tomó la decisión de ponerme y todo el estadio me empezó a silbar, a ponerse en contra. Tenía que ser profesional", aceptó.





Centurión aseguró que la decisión de bajarlo a Reserva fue tomada por el propio Coudet y "el manager" (Diego Milito), su ex compañero en la campaña de campeón de 2014; en cambio reconoció que el presidente Víctor Blanco "fue el que más quiso que siguiera con el grupo".





Luego reconoció que sus errores lo han condenado a una exposición desmedida: "Vivo en la casa de Gran Hermano en Buenos Aires. Todos me filman, todos están esperando que me equivoque", dijo.





"No puedo subir una historia, Y si la subo, como anoche en la esquina de mi barrio, la levanta Olé o TyC Sports. El título es 'me gusta salir de noche'. Buscan el título, pero cuando vez la nota la sacan de contexto", se quejó.

(Fuente: Ovación)