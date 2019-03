Centurión: "Mi familia me dio vuelta la cara como si yo hubiera matado a alguien"

Ricardo Centurión rompió el silencio en TyCSports y afirmó que entremedio de toda la polémica la familia sintió vergüenza por todo lo que decía de él en los medios de comunicación.

"Le habían ganado el clásico a Independiente y estaban en el Tita conmigo. ¿Qué es mi apellido? ¿Qué soy? ¿Tanto vendo? Yo puedo apagar la tele, yo puedo no mirar, pero después mi familia me daba vuelta la cara como si yo hubiera matado a alguien", comentó el delantero.

Un mes atrás empezó su distanciamiento de la primera de Racing y del entrenador Eduardo Coudet, y a partir de allí casi todos los días fue noticia. "Yo me entrenaba en el Tita Mattiussi con 50 cámaras al lado. Yo entiendo el laburo de ellos, de los que están detrás de cámara, hacia 30 grados de calor y estaban toda la mañana para llevarse un video de yo saliendo con el auto", mencionó Centurión.









"Hace seis años debuté y me encontré con un mundo superior al que yo estaba acostumbrado. Ya no pongo mas excusas. Hay cosas que no supero. No me hace feliz lo material, hay muchas cosas que prefiero no tener. Quiero ser jugador de fútbol, quiero jugar en las mejores ligas, quiero jugar un Mundial y tengo un montón de sueños, pero si me mando estas cagadas es imposible", afirmó.





