Cecilia Román derrotó a la mexicana y retuvo la corona Gallo FIB en el Cantoni

Esta cuarta defensa no fue sencilla, aunque el triunfo fue claro. La mexicana Valeria Pérez, fiel al estilo de pugilistas de su país, fue permanentemente al frente, yendo para adelante tirando muchos golpes, sin embargo el estilo de la campeona fue más preciso. Con su experiencia y su excelente preparación, la sanjuanina metió mano firme y fue más acertada en los golpes para desgastar a la mexicana, que nunca bajó el ritmo.

A mitad de combate, la sanjuanina tuvo un momento de duda que coincidió con su cambio de aire, llegando a los dos rounds finales golpe a golpe, pero con la salvedad de que los golpes de la visitante eran muchos, pero con poco porcentaje de efectividad, en cambio Román golpeaba menos pero llegó con mucha más eficacia.

Llegada a la decisión por puntos, los jueces fueron unánimes y no hubo ninguna duda. La primera tarjeta marcó 96 a 94 para la sanjuanina. La segunda ratificó la anterior por 97 a 93, mientras que la tercera y última fue la más amplia, 98 a 92, y la que desencadenó la ovación del público sanjuanino.

El cierre de la jornada boxística en el Cantoni deja un sabor demasiado dulce para seguir disfrutando de las veladas por títulos mundiales. Un lujo que solo los sanjuaninos nos estamos dando, sin embargo la alegría de una nueva defensa de Cecilia Román, fue la culminación de una velada que arrancó temprano con combates profesionales y amateurs.

En el inicio de los combates profesionales, lo que prometía como un clásico sanjuanino no defraudó. Ariel Luna y Fabián Álvarez en categoría Superpluma a 4 asaltos dieron todo sobre el ring. En fallo dividido por puntos Álvarez resultó ganador.

En el siguiente combate, Andrés "Canelito" Tejada enfrentaba al bonaerense Nelson Castel a 6 rounds y por la categoría Welter. El sanjuanino por adopción, residente en Pocito, encontró un zurdazo en el tercer round que terminó derribado al tigrense. Luego de la cuenta del árbitro, no hubo continuidad y el referí decretó el KO técnico en el tercer asalto.

En el combate de semifondo, el sanjuanino Carlos Sardinez se midió en categoría Gallo a 8 rounds con el chaqueño Abel Silva. Luego de un trámite parejo, la decisión dividida por puntos recayó sobre el sanjuanino con tarjetas 77 a 74, 78 a 75 y 77 a 77,5.

En el inicio de la velada boxística, el público sanjuanino pudo disfrutar de ocho combates amateur, que arrojó los siguientes resultados:

1) Categoría hasta 64 kg: (M) Alejandro Castro (San Juan) vs Braian Rodríguez (San Juan). Ganó Braian Rodríguez GPP.

2) Categoría hasta 56 kg: (J) Esteban Gutiérrez (San Juan) vs Francisco Luna (La Rioja). Ganó Esteban Gutiérrez GPP.

3) Categoría hasta 57 kg: (J) Micaela Muñoz (San Juan) vs Rocío Gordillo (Mendoza). Ganó Rocío Gordillo GPP.

4) Categoría hasta 60 kg: (J) Néstor Cortés (San Juan) vs Ernesto Ochoa (Mendoza). Ganó el sanjuanino Néstor Cortes GPP.

5) Categoría hasta 69 kg: (M) Ezequiel Cortez (San Juan) vs Ignacio Maillo (Mendoza). Victoria para Ignacio Maillo GPP.

6) Categoría hasta 66 kg: (J) Nadia Vera (San Juan) vs Selena Pérez (Mendoza). La boxeadora mendocina no pudo continuar el combate por recomendación del médico y el fallo fue RSC: Referí suspende combate, correspondiendo la victoria a Nadia Vera.

7) Categoría hasta 60 kg: (M) Agustín Silva (San Juan) vs Ariel Camargo (Mendoza). Victoria de Camargo (Mza) GPP.

8) Categoría hasta 91 kg: (M) Mariano Castro (San Juan) vs Luciano Carabajal (San Juan). Ganó Luciano Carabajal GPP.

(Fuente: Secretaría de Deportes)

Al ritmo de "We are the champions", el clásico de Queen, María Cecilia Román le dio otra alegría a los sanjuaninos, defendiendo nuevamente su corona de campeona mundial Gallo FIB ante un estadio Aldo Cantoni completo que la aplaudió hasta el final.