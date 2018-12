Cayó con el líder: San Martín falló en las áreas y se quedó sin nada ante Racing

San Martín perdió 1 a 0 ante el líder de la Superliga y dejó escapar una chance importante de poder sumar ante Racing en Avellaneda. El Verdinegro tuvo buenos pasajes y contó con situaciones como para poder empatar el duelo. El equipo de Forestello terminó el año afuera de la zona del descenso y necesitará hacer un buen 2019 para quedarse en la categoría.

La Academia empezó mejor y se llevó por delante a San Martín. El equipo de Coudet generaba muchas jugadas de gol y siempre se topaba con Luis Ardente. El uno del Verdinegro era el héroe de la noche y en una jugada pasó a ser el villano. El arquero salió lejos y mal y le facilitó las cosas a Lisandro López que sólo tuvo que acertarle al arco para poner el 1 a 0.

Racing hizo más y mejor las cosas, pero San Martín también tuvo sus chances. Palacios Alvarenga, Grahl y Juan Rodríguez, de cabeza, no pudieron convertir.

En el complemento las cosas cambiaron y el equipo del Pueblo Viejo se paró unos metros más adelante. El equipo de Forestello no sufrió tanto y sobre el final fue con todo por el empate. Racing no lo liquidó y San Martín no sacó provecho de lo que generó. Grahl le erró al arco y Mattia no pudo empujarla abajo del arco. En tiempo de descuento fue Magnín quién no acertó un pase claro para dejar sólo a Palacios con el arquero.

La gente de Racing celebró el 1 a 0 para seguir en lo más alto de la Superliga y San Martín se fue masticando bronca porque dejó escapar una buena oportunidad para sumar un punto valioso para su lucha.