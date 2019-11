Caruso Lombardi se postula para volver a San Lorenzo

"Por la calle el hincha de San Lorenzo me reconoce mucho. La gente de Racing, de Argentinos, de Quilmes, todos te agradecen, pero la gente de San Lorenzo es recontra agradecida. Aunque tuvimos la suerte de salvarnos, después armé el equipo que termina con (Juan Antonio) Pizzi saliendo campeón. Me fui porque quise yo, no me gustaban algunas cosas pero después te arrepentís. Me puso contento cuando salió campeón", afirmó en Radio La Red.

"Revancha no tengo ninguna con San Lorenzo, me fui pero veníamos bastante bien. No me fui por lo futbolístico, sino por cosas extras que no me gustaban. Tenés que salir campeón en Primera para recibirte de técnico a veces y no es así tampoco. Cuando Marcelo (Tinelli) se puso a armar el equipo conmigo, llegaron (Santiago) Gentiletti, (Juan) Mercier, a (Ignacio) Piatti, a un montón de muchachos que después rindieron mucho", repasó.

"Me gustaría volver a San Lorenzo. Olvidate. No es que uno se está ofreciendo. Cuando uno está dispuesto a trabajar, por gente, por el club, tenés un montón de cosas hermosas en San Lorenzo. Es hermoso escuchar a la gente cómo canta las canciones, hasta las tarareás cuando estás dirigiendo. San Lorenzo es de las mejores cosas de mi carrera. Plantel tiene, (Lucas) Menossi, (Gerónimo) Poblete, (Lucas) Blandi, (Fabricio) Coloccini. Que no se le hayan dado los resultados no implica que no tenga plantel", tranquilizó sobre la situación del Ciclón.

Por último, analizó la salida de Pizzi, a quien se enfrentó cuando lo reemplazó en el Azulgrana y lo llamó "Pizzirrucho". "Me sorprendió lo que le pasó a Pizzi, porque él conoce el palo de San Lorenzo. Es difícil que te vaya tan mal en un equipo que armás vos. Trajo buenos jugadores, pero no les encontró la vuelta. Más allá del enojo que yo pueda tener con él, no pensé que le iba a ir mal. Pero el laburo nuestro es así, a veces vos armás un equipazo y no te salen las cosas", finalizó.

