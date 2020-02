Campazzo tiene una cláusula millonaria con el Real que complica su pase a la NBA

El base cordobés Facundo Campazzo, figura del seleccionado nacional de básquetbol y campeón el domingo último de la Copa del Rey con su club, el Real Madrid, tiene una cláusula millonaria en su contrato que limita la posibilidad de que llegue a la NBA.

Campazzo renovó su vínculo con el Real Madrid por 5 temporadas más en una clara intención por retenerlo ante la posibilidad de una oferta para jugar en la poderosa liga estadounidense.

El nuevo contrato tiene una cláusula de salida de unos 10 millones de euros. Una cantidad altísima para cualquier franquicia interesada, ya que además tendrían que ofrecerle mucho dinero para irse de Madrid donde su familia está muy a gusto, se siente cómodo, querido y valorado.

Campazzo admitió que está en "un momento muy bueno" tanto dentro como fuera de la cancha, tras haber sido distinguido como el premio MVP de la final ganada al Unicaja Málaga.

"Estoy en un momento muy bueno, tanto dentro como fuera de la cancha. Me siento bien, el entrenador y mis compañeros me dan mucha confianza para jugar y trato de no conformarme con nada, de trabajar duro para seguir mejorando", expresó el cordobés de 28 años en diálogo con TyC Sports.

Campazzo fue la gran figura del Madrid el domingo último en la obtención de la Copa del Rey tras superar al Unicaja Málaga por 95 a 66, con 13 tantos, 13 asistencias, 4 rebotes y un recupero en 34 minutos de juego.

"Fue un título especial porque mi mujer Sara y mi hija pudieron ver el partido, me acompañaron y eso fue muy importante", añadió Campazzo.

El ex jugador de Peñarol de Mar del Plata y UCAM Murcia, comentó que disfruta el momento de su equipo porque tuvo que soportar "derrotas duras" antes de ganar la Copa del Rey.

"El Madrid se merecía este título, habíamos sufrido derrotas duras antes de comenzar la Copa del Rey, pero recuperamos las buenas sensaciones y ahora estamos bien", concluyó Campazzo.