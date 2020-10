Campaña de prevención: "No desafíes al virus, no eres Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, encabeza una campaña de prevención contra los contagios de coronavirus en Italia en el marco de la ola de rebrotes de casos que se registran en ese país y en toda Europa.

"No desafíes al virus que me afectó, no te confíes", señala el goleador sueco en un video difundido en las redes sociales y en los medios italianos, indicó el portal deportivo Tuttosport.

Ibrahimovic, quien estuvo infectado de coronavirus y se recuperó, apeló a su propia experiencia para afirmar en el mensaje: "No desafíes al virus. No eres Zlatan", al tiempo que aconsejó el uso de "distancia y máscara, así ganaremos".

En Italia, al igual que en otros países europeos, se registran rebrotes de casos de coronavirus en lo que se denomina la "segunda ola" de la pandemia en Europa.