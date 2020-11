La caja le jugó una mala pasada a Tobías y ahora busca ganar puestos

Venía para la pole, pero no pudo ser. En una de las últimas vueltas de su mejor giro clasificatorio, la caja de la Chevy #107 dijo basta, y dejó a Tobías Martínez sin el tiempo de clasificación que necesitaba para largar la serie de la 7ª fecha desde la punta. Los parciales marcaban que venía para meter el primero o segundo tiempo, sin embargo no pudo ser, y el sanjuanino cerró la jornada sabatina en el Autódromo Roberto Mouras con un puesto 30, que no condice con sus tiempos en la categoría.

El salteño Jeremías Olmedo marcó en la primera vuelta de clasificación el mejor tiempo, pero por cambio de motor recargó 600 milésimas. Por detrás de él venía el Tobías y la TV oficial en vivo ya anticipaba que el sanjuanino venía bajando los parciales para meterse adelante, sin embargo su tiempo no apareció entre los principales, y la presunción de alguna rotura se hizo presente, ya que la situación extrañó a todos. Después de finalizar la jornada, Tobías lo cuenta asi: “Amargado por la clasifica. Veníamos para quedar segundos y el primero iba a ser recargado y nos quedábamos con la pole, pero faltando una curva, se rompió la caja, quedando el auto en tercera marcha. Una pena porque el auto había sido muy bueno en los parciales, veníamos bastante bien y se vio reflejado en los tiempos, pero bueno hay que seguir trabajando y tratar de hacer una buena serie, y levantar el fin de semana” comentó el sanjuanino confirmando el inconveniente mecánico que el equipo, Las Toscas Racing, ya se encuentra en la tarea de reemplazar los elementos dañados, para dejar todo en condiciones para largar mañana la segunda serie.

”Vamos a tratar de lograr la mayor cantidad de puntos posibles y mañana saldremos a dejar todo” sentenció Tobías que largará la segunda serie a 4 vueltas en el puesto 15º desde las 10:05 hs. “Quiero agradecer al Gobierno de San Juan, a Red Balderramo, Mercedes Pompeya, Portho Gelatto, Blanca Paloma Viajes, a Las Toscas Racing, a mi familia y amigos, por el apoyo permanente” agradeció finalmente Tobías, que buscará ganar puestos en la serie para largar lo más adelante posible en la final, que a 14 vueltas, largará a las 12, televisado en vivo en la TV Pública.