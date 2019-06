Cachetazo de entrada: Argentina perdió con Colombia en su debut en la Copa América

Argentina, con el astro Lionel Messi y con poco juego colectivo, cayó ante Colombia 2 a 0 en la apertura del Grupo B de la Copa América en Brasil.



Roger Martínez -ex Aldosivi y Racing- a los 26 minutos y Duván Zapata -ex Estudiantes de La Plata- a los 40 minutos, ambos en el complemento, marcaron los goles del partido jugado en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, capital del estado de Bahía, y arbitrado por el chileno Roberto Tobar.



El partido se inició con intensidad y Argentina llegó con un pelotazo de Messi a Sergio Agüero que interceptó a medias David Ospina, quien luego pudo rechazar la pelota.



En la respuesta Radamael Falcao "aguantó" el balón de espaldas, cedió al ingresado Roger Martínez (se fue lesionado Luis Muriel), cuyo envío se desvió al tiro de esquina.



Messi comenzó con muchas ganas pero se fue diluyendo con el paso de los minutos sin poder desequilibrar. Es más, Wilmar Barrios anuló al crack argentino, Giovanni Lo Celso tuvo problemas de perfil en la banda derecha y el resto no acompañó.



Poco antes del final probó James Rodríguez desde lejos pero la pelota se fue muy alta e igual destino tuvo un remate de Barrios.



En el complemento Argentina salió mejor, lo tuvo al minuto de juego con un buen disparo de Leandro Paredes que salió junto al palo derecho del arco de Ospina.



El entrenador Lionel Scaloni dispuso desde el arranque del complemento el ingreso de Rodrigo De Paul -que se recostó por izquierda- por el intrascendente Ángel Di María y el equipo tuvo más la pelota.



Volvió a llegar Argentina, esta vez con un remate de media distancia de Paredes que hizo lucir a Ospina; y luego un tiro libre de Messi fue controlado sin problemas por el arquero.



Y de inmediato tuvo la más clara, con un cabezazo de Otamendi que sacó Ospina abajo y en el rebote Messi cabeceó afuera.



Pero en el mejor momento de Argentina y en jugada aislada. Colombia abrió el marcador, cuando Martínez progresó por izquierda, enganchó y envió un fuerte disparo que se metió junto al segundo palo de Franco Armani.



Argentina siguió con la pelota e insistió Messi con otro tiro libre desde muy lejos, fácil para Ospina; y luego una una jugada combinada entre Messi, Matías Suárez y Lo Celso terminó con el remate del ex Rosario Central sobre el travesaño.



Pero en otro contragolpe Colombia sentenció el partido tras un centro bajo del Jefferson Lerma que "punteó" al gol el recién ingresado Zapata.



Sobre el cierre Ospina controló bien un difícil remate rasante de Germán Pezzella.



La última victoria de los colombianos sobre Argentina fue en 2007 por 2 a 1 en Bogotá, en la eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010.



El próximo compromiso de Argentina será ante Paraguay el miércoles próximo a las 21.30, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.