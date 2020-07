Brumbies superó a Rebels por 31 a 23 completando la primera fecha y es puntero

Brumbies quedó hoy como líder del Super Rugby Australia al vencer como local a Rebels por 31 a 23, con bonus ofensivo, ubicándose primero tras la jornada inical del certamen, que se juega sólo entre franquicias australianas para reemplazar al Super Rugby cancelado por al pandemia de coronavirus.

El cotejo se celebró en el GIO Stadium de Canberra, completando la fecha inicial tras el triunfo de ayer de Reds ante Waratahs por 32 a 26.

La quinta franquicia, que quedó libre en este debut, es Western Force, de Perth, que suma reemplazando a Sunwolves de Japón que competía con los australianos en el Super Rugby que se canceló en marzo pasado.

Los 31 puntos de Brumbis de desglosan con tries de Andy Muirhead, Tom Wrigth, Joe Powell, Folau Fainga'a y Will Miller y tres conversiones de Noah Lolesio; mientras que para Rebels sumaron tries Dane Haylett-Petty y Jordan Uelese, con dos conversiones y tres penales de Matt To'omua, señaló el sitio oficial de la SANZAAR.

Al marcar tres tries más que el adversario, Brumbies sumó bonus ofensivo y totaliza cinco puntos, seguido por Reds con cuatro, Waratahs con uno y Rebels sin puntos, restando el debut de Western Force.

En la segunda fecha, el viernes próximo Rebels recibirá a Reds a las 6.05 de Argentina y el sábado a las 6.15 Waratahs será local ante Wetern Force.