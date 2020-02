Brian Fernández sufrió un violento robo y se ausentó a la práctica de Colón

El delantero Brian Fernández sufrió un robo en Santa Fe y noestuvo en la primera práctica de la semana del plantel de Colón, que se prepara para visitar el sábado a Defensa y Justicia, por la 19na. fecha de la Superliga.

Fernández, en diálogo con TyC Sports, contó "me apuntaron con un arma en la cabeza y me sacaron el reloj".

Además el ex Defensa y Justicia y Racing Club contó que los asaltantes eran hinchas de Unión, el clásico rival del Sabalero, ya que llevaban la camiseta puesta.

"Esta tarde me presento. Me da mucha impotencia y mucha bronca que digan que no me presenté. No puedo hacer nada que ya salgo en los diarios", agregó.

Fernández debutó el domingo al ingresar al juego algunos minutos ante los del sur del Gran Buenos Aires y no contó con chances para convertir, aunque tampoco fue asistido correctamente por sus compañeros.