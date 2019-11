Bomba en La Plata: ¿Maradona se va de Gimnasia?

"Si se queda Pellegrino, me quedo", había dicho Maradona el 10 de noviembre. Luego, en conferencia de prensa post triunfo ante Aldosivi, había agregado: "Le dije que a mí me iban a tener que echar, que del Lobo y de Estancia Chica me iba a tener que sacar la Gendarmería. Y me respondió que me iba a mejorar el equipo para el próximo campeonato".





Sin embargo, las reuniones de última hora entre los integrantes del oficialismo no dieron sus frutos y ni siquiera lograron presentar una lista. Quienes sí lo hicieron fueron Gimnasia Grande (con Mariano Cowen a la cabeza) y Convergencia Gimnasista (con Salvador Robustelli). Mientras tanto, Plan Integral (Antonio Gargiulo) pidió una prórroga hasta mañana.





De no continuar en el Lobo, Maradona repetiría la historia de Racing, cuando apoyó la candidatura de Juan De Stéfano en 1995 y decidió dar un paso al costado tras el triunfo en las urnas de Osvaldo Otero: "Cualquiera se moriría por dirigir a Racing. Yo estoy orgulloso de hacerlo, pero soy un hombre de palabra", fueron sus palabras en aquel entonces.





Se espera que en las próximas horas Diego comunique su decisión de continuar o de marcharse del Lobo. Por lo pronto, el plantel se entrenará mañana por la tarde en Estancia Chica, y las elecciones serán el sábado que viene, el día anterior al partido contra Arsenal.

(Fuente: TyC Sports)