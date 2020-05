Boca vuelve a la carga por un jugador chileno para reforzar su defensa

Hace seis meses, el futbolista chileno Mauricio Isla confesó haber sido tentado por Juan Román Riquelme para sumarse a Boca, pero decidió priorizar su compromiso con el Fenerbahce de Turquía. Ahora, con su contrato a punto de vencer en junio, el defensor tiene decicido no renovar y buscar un nuevo destino, con el Xeneize como candidato.

Desde su entorno aseguran que la idea de Isla es priorizar el proyecto deportivo, porque la intención del jugador es llegar con el máximo nivel de preparación al próximo Mundial. Así, el chileno finalizará su contrato con el conjunto turco a mediados de año y seguirá en el club.

Si bien seguramente el futbolista de 31 años tenga varias opciones para continuar su carrera, lo cierto es que ya confesó haber sido seducido por Riquelme y que ganas de ir a Boca no le faltaban. "Me llamó él directamente por teléfono. Hablamos un rato hasta que me preguntó si me gustaría jugar allí, a lo que le contesté: '¿A quién no le gustaría jugar en Boca?'. Sin embargo, tuve que decirle que quería cumplir mi contrato con Fenerbahce. De todas maneras, no lo descarto a futuro", admitió en febrero de éste año Isla en diálogo con la televisión chilena.

De esta manera, entre el interés que ya demostró el vicepresidente segundo del club de la Ribera por el lateral derecho chileno y la posibilidad de que éste arribe libre en un momento en el que las economías de los clubes no son las mejores, Isla podría convertirse en el primer refuerzo de un Boca que buscará revalidar su título de campeón cuando la pelota vuelva a rodar en Argentina. ¿Se dará esta vez?

Fuente: tycsports