Boca venció a Paranaense y pasó a octavos de final de la Libertadores

En el inicio del segundo tiempo, Paranaense continuó como patrón del encuentro. Al ver que Boca no presionaba parejo y que no tenía la posesión, Alfaro apostó por el vértigo. Pavón entró por Almendra, y retrocedió Zárate, para abrir la cancha. Pero sólo logró lastimar de manera aislada, como en la combinación entre Zárate y Ábila -gran taco de "Wanchope" que el ex Vélez dilapidó. Encima, a los 65 minutos de juego, llegó el gol de la visita, tras un error compartido de Izquierdoz y Andrada en un centro venenoso, que Marco Ruben usufructuó.