Boca se instaló en España para enfrentar al Barcelona

EL PIPA, PICANTE

El delantero de Boca Darío Benedetto no ocultó su faceta de hincha del Xeneize y atendió a River: "Me decís que son coperos y me da risa".

Durante una entrevista en Fox Sports, al ser consultado sobre la jerarquía del plantel del Millonario y como éste se habría acostumbrado a jugar la Libertadores, el Pipa disparó, sin ocultar lo gracioso que le resultó el comentario: "'¿Coperos? No seas malo. Me decís que son coperos y me agarra risa".

"Obviamente tienen jugadores importantes y un gran plantel, pero nosotros nos armamos muy bien. Esta es la Copa más difícil para todos porque están los mejores de Brasil y de Argentina, pero confiamos en el plantel que tenemos", prosiguió el ex América de México.

De todas formas y pese al dardo dirigido al eterno rival, Benedetto fue claro: "Nos estamos pendientes de cómo le va a River, ni pensamos en eso. Hay muchas cosas más importantes que pensar en ellos en estos momentos. Hay que pensar en uno mismo y confiar en el trabajo del técnico", cerró.