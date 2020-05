Boca y River se ponen de acuerdo y ponen una condición para la vuelta del fútbol

No hay fecha probable para que pueda rodar la pelota, pero los dos clubes más grandes tienen una posición tomada.

Boca y River caminan de la mano por estos días de tanta incertidumbre y cambios en el fútbol argentino a raíz de la pandemia de coronavirus. No solo no veían con buenos ojos quitar los promedios del descenso, además ahora ponen una condición para que pueda volver el fútbol: que sea con hinchas en las canchas.

La AFA ya dio por terminada la Copa de la Superliga de la que solo se había jugado la primera fecha y por ahora no hay fecha posible para que vuelva el fútbol. Todo dependerá de la situación sanitaria de la Argentina con el Covid-19 y de las decisiones que vaya tomando el Gobierno Nacional. La decisión firme de Chiqui Tapia es no dar un paso más allá de lo que definan las autoridades.

Las miradas sobre el asunto hoy por hoy son bien diversas: los más optimistas creen que en septiembre se podrá jugar, los moderados hablan de mediados de octubre y los más pesimistas ya especulan que hasta 2021 no habrá fútbol.

Ahora, con cualquiera de los tres escenarios, en Boca y River están alineados con la misma postura: que el fútbol vuelva solo si la gente puede ir a la cancha. Fútbol con público o nada. Esto se explica porque los dos clubes más grandes del país llenan sus estadios con socios, y tienen un gran porcentaje de los lugares vendidos con abonos. Si se le pide al socio hacer un esfuerzo y pagar durante el período en el que no hay fútbol, cuando se reanude la competencia tiene que ser con ellos.

Además de Boca y River hay otros clubes que piensan de la misma manera: si vuelve el fútbol tiene que ser con hinchas, y si eso no es posible, habrá que esperar hasta que el gobierno lo autorice. ¿Cuándo puede pasar esto? Nadie lo sabe. Incluso, en Europa ya hablan de que no habrá espectáculos masivos hasta que no haya una vacuna que de inmunidad.

Sin embargo, hay otros clubes que piensan que el fútbol tiene que volver cuanto antes sea posible y mientras no haya un gran riesgo de contagio. El motivo principal es que si la TV dejara de pagar, explotan sus economías que ya tienen muy pocos ingresos.

Los futbolistas también están interesados en que haya fútbol, aunque también ponen el foco en la salud. Están en medio de una problemática muy difícil de resolver: si no juegan en un mediano plazo no les renovarán los contratos y se quedarán sin trabajo, y si juegan hay riesgo de contagio de coronavirus.

¿Habrá fútbol en 2020? ¿Podrá volver el fútbol con público este año o los hinchas tendrán que estar hasta 2021? Por ahora, preguntas sin respuesta.

Fuente: TN