Boca quiere a Silvio Romero y le hizo una oferta de contrato

Cuando parecía que el interés de Boca por Silvio Romero se había enfriado y que el delantero se encaminaba a una continuidad en Independiente, desde el Xeneize reactivaron la búsqueda, le hicieron llegar un ofrecimiento seductor y quedaron bien parados para incorporar al delantero cordobés, que mostró buena predisposición para pegar el salto de Avellaneda a La Boca.

Desde la dirigencia Xeneize le ofrecieron un vínculo al atacante de 32 años surgido de las inferiores de Instituto, que explotó en Lanús y de allí saltó al fútbol mexicano, donde jugó en Jaguares de Chiapas antes de pasar al América. Romero está en Independiente desde comienzos de 2018, luego de que el Rojo le pagara 4,2 millones de dólares por el 70% del pase a las Águilas.

Los problemas económicos y las deudas entre el equipo de Avellaneda generaron una disputa entre Romero y la dirigencia comandada por Hugo Moyano, y en algún punto parecía no haber retorno en la relación entre las partes, lo que llevó a poner al delantero prácticamente en la puerta de salida. Con el arreglo de deuda, habían acordado una cláusula de salida de U$S 700.000 para irse a un club de exterior y U$S 1.400.000 si se trataba de un club del fútbol argentino.

Sin embargo, en los últimos días se habían limado asperezas, y jugador y dirigencia se encaminaban a una renovación de contrato, alejando las posibilidades de una salida. Pero llegó el llamado directo de Boca, y Romero no parece dispuesto a dejar pasar la oportunidad de cambiar de aire y convertirse en jugador Xeneize. De esta manera, el acuerdo entre Boca y el Chino estaría hecho de palabra, y ahora hay que ver cómo lo sacan de Independiente: ¿negocian de club a club o ejecutan la clausula de salida?

Fuente: tycsports