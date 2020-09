Boca presentó una lista con muchos juveniles para la vuelta de la Libertadores

La concentración de Boca no logró su objetivo de aislarse del virus.

Boca Juniors le envió a la Conmebol su lista de buena fe para el reinicio de la Copa Libertadores. La misma podría tener un máximo de cinco modificaciones el próximo sábado y cuenta con gran cantidad de juveniles.

Se destacan las presencias de los refuerzos, Javier García y Edwin Cardona. Además, Agustín Rossi, Gonzalo Maroni y Mateo Retegui fueron incluidos, tras haber vuelto de préstamos en otros clubes.

Si bien Walter Bou también está en la nómina, en las próximas horas podría partir cedido a otro club. Sebastián Villa, quien no jugará en el Xeneize hasta que no se resuelva su causa judicial por violencia de género contra su ex pareja, fue incluido. De todos modos, para volver a pisar el césped vestido de azul y oro primero deberá demostrar su inocencia y resolver sus diferencias con la dirigencia.

La lista:

1-Esteban Andrada

2-Lisandro López

3-Emmanuel Mas

4-Julio Buffarini

5-Carlos Zambrano

6-Walter Bou (cerca de Defensa)

7-Pol Fernández

8-Agustín Obando

9-Ramón Ábila

10-Carlos Tevez

11-Eduardo Salvio

12-Javier García

13-Gastón Gerzel

14-Nicolás Capaldo

15-Marcelo Weigandt (cerca de Gimnasia)

16-Aaron Molinas

17-Agustín Rossi

18-Frank Fabra

19-Mauro Zárate

20-Gastón Ávila

21-Jorman Campuzano

22-Sebastián Villa

23-Iván Marcone

24-Carlos Izquierdoz

25-Agustín Almendra

26-Enzo Roldán

27-Franco Soldano

28-Manuel Roffo

29-Leonardo Jara

30-Edwin Cardona

31-Mateo Retegui

32-Gonazalo Maroni

33-Alan Varela

34-Exequiel Zeballos

35-Renzo Giampaoli

36-Cristian Medina

37-Agustín Sández

38-Luis Vázquez

39-Ignacio Fernández Carballo

40-Alexis Alvariño