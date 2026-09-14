Boca empata con San Pablo, en busca del pase a semis

De esta manera, el "Xeneize" dio un gran paso en la búsqueda de su primera clasificación a las semifinales de esta competencia desde la edición de 2014.

En lo que respecta al campeonato local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena golearon 3-1 con un equipo alternativo a Central Córdoba de Santiago del Estero y se metieron en la pelea en la tabla anual, que a fin de año le entrega el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice primero.

San Pablo, por su parte, no solo cayó en la ida contra Boca, sino que en el Brasileirao perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras y cayó a la undécima posición.

La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.