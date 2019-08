Boca apunta los cañones a dos delanteros para reemplazar a Benedetto

Clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores, con la posibilidad de un nuevo Superclásico copero en el horizonte, la dirigencia de Boca está convencida que tiene que reforzarse con un centrodelantero de primer nivel ante la inminente salida de Darío Benedetto, quien tiene todo arreglado para sumarse al Olympique de Marsella, para pelear el puesto con Ramón Ábila.





Ante este panorama, la dirigencia del Xeneize tiene como "Plan A" al francés André-Pierre Gignac. Su salida de Tigres es más que difícil, aunque en el Xeneize estan dispuestos a realizar una jugosa oferta. "Si hay chances de negociar, me voy a México este mismo jueves", dijo Daniel Angelici el martes pasado en diálogo con Radio Cooperativa, y luego aclaró que es una negociación "muy complicada".





Gignac, de 33 años, jugó en Lorient, Pau, Toulouse, Olympique de Marsella (el equipo al que se irá Benedetto) y en junio de 2015 llegó a Tigres, donde consiguió cuatro Ligas MX de manera consecutiva y tres títulos de Campeón de Campeones. Además, con la Selección de Francia disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2015, en la que Les Bleus fueron subcampeones.





El "Plan B" es un viejo conocido, mucho más accesible para Boca: Mauro Boselli. A sus 34 años, está Corinthians pero no es titular, y en el Xeneize ya saben que ve con buenos ojos regresar al país para jugar en el primer club que lo formó. Figura en el Estudiantes campeón de América de 2009, ya tuvo dos etapas en el club de la ribera, la primera entre 2003 y 2005 y la segunda de 2006 a 2008, con un total de 11 goles en 59 partidos.





Si bien en las últimas semanas se manejaron otros nombres, como el de Guido Carillo, de Southampton, y el ecuatoriano Felipe Caicedo, de la Lazio, la dirigencia no tiene "Plan C" ni tapados. De todas maneras, habrá que esperar horas o hasta días para saber quién es finalmente el que llega al club. El libro de pases cerrará esta noche pero se extenderá hasta el 5 de septiembre para aquellos clubes que vendan jugadores por la cláusula, y Boca cerrará los traspasos de Benedetto y Nahitan Nández en las próximas horas, por lo que no tendría ningún inconveniente.