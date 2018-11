¿Boca analiza pedir los puntos contra River?

El partido entre River Plate Boca Juniors debió postergarse este domingo a las 17 horas debido a los incidentes ocurridos afuera del Monumental. Un grupo de hinchas Millonarios arrojaron piedras, botellas y varios elementos en el micro que trasladaba al plantel boquense para jugar la final de la Copa Libertadores . Otro papelón del fútbol argentino no solo a nivel nacional, sino mundial.





Varios jugadores resultaron heridos, entre ellos, el más perjudicado, fue Pablo Pérez. El mismo está descartado para mañana, pero los futbolistas de Boca no quieren jugar sin su capitán. El diagnóstico de Pérez arrojó una úlcera en el ojo derecho y necesita seis días de recuperación. (Carlos Tevez, Cristian Espinoza, Emmanuel Más y Mauro Zárate fueron otros de los afectados, además del chofer del micro).









De todos modos, se baraja otra posibilidad: Boca quiere pedir los puntos contra River a la Conmebol. El plantel dirigido por Guillermo Barros Schelotto, instalado en el hotel donde concentra, se reunió para pedirle a la dirigencia que hagan la solicitud formal a la entidad para que le den el partido ganado.









Por el lado de Boca creen que lo que ocurrió en la tarde del sábado no es diferente a lo que sucedió en el año 2015, en la famosa noche del gas pimienta. La Conmebol está a tiempo de dar el partido como ganado al equipo Xeneize. Pero resulta que Daniel Angelici y Rodolfo D'Onofrio, presidentes de Boca y River, respectivamente, hicieron un pacto junto con la Conmebol.











Alejandro Domínguez, presidente de la entidad madre, negó que se pudiera llevar a cabo esta opción."Quiero aclarar que Angelici fue muy claro y me dijo que no iba a pedir los puntos, Boca quiere ganar jugando en la cancha. Tengo un documento firmado por todas las partes (River, Boca y Conmebol) que dice que mañana se juega. Me aseguran que el estadio estará habilitado y para nosotros el partido arrancará a las 17", confirmó en declaraciones a Central Fox.