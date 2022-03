Bizarrap se unió a NBA 2K22

Las sessions con Morad, Eladio Carrión y Snow Tha Product fueron las tres elegidas para que se puedan escuchar en el juego, pero una cuarta se va a sumar, aunque es una que todavía no se lanzó. Se puede esperar que sea la número 50, que será la próxima que salga.

“Todas son especiales, pero a mi me gusta jugar con los números y la 50 no está definida, tengo algunos nombres en la lista que pueden ser épicos”, explicó en el directo con Ibai. Aunque no quiso decir ningún nombre, en el chat de Twitch empezaron las especulaciones y muchos arriesgaron que será su esperada colaboración con Paulo Londra.

Además, Bizarrap contó que ya le había llegado una propuesta para incluir algunas canciones en la edición anterior del juego, pero la propuesta finalmente no se concretó. “Ahora pude poner estas canciones que para mi recontra van”, señaló. Y contó que algunos usuarios ya reaccionaron a esta novedad: “hay gente que ya me mandó videos jugando y están sonando las canciones”, dijo.

Durante la conversación con el streamer también se refirió a su colaboración con Residente, que generó un impacto particular porque el cantante decidió dirigirse en forma directa contra J Balvin, con quien fue muy crítico.

“No me esperaba esa repercusión. Leí que es el video con gente de Latinoamérica que más visitas tuvo en 24 horas en YouTube”, destacó el productor, poniendo el eje en el producto musical. “No es lo mismo para la gente que lo recibe que para uno que lo escuchó antes, lo naturalizas. No tengo el efecto sorpresa que tiene la gente”, agregó.

También explicó como fue el desarrollo de la session y todo el proceso hasta llegar al resultado final. “Yo le había mandado un beat de cumbia, nada que ver. Y él me dijo con sinceridad “las canciones que escribo hoy en día, la escribiría diciendo lo que siento, esto no me lleva a decir lo que siento”, yo quería hacer un tema cumbiero”, repasó.

Además, contó que -después de esa conversación inicial- volvieron a cruzarse en Las Vegas, en el marco de los premios Grammy. Ahí Residente le contó que prefería hacer una canción rapeando. “Nos juntamos, hicimos ese beat y yo me vine a Argentina. Pasó un tiempo y él escribió la canción. Yo le mandé un beat de tres minutos y él me mandó un tema de nueve minutos. Pero yo siempre le dije, como le dije a todos los artistas que pasan por el canal, que ellos son libres de expresar lo que sienten”, relató.

Ibai recordó que cuando entrevistó a J Balvin, el cantante le dijo que le gustaría colaborar con Bizarrap. En ese sentido, el productor no descartó que en el futuro pueda haber una session con él. “Yo no le cierro la puerta a nadie”, marcó.