Benedetto hizo enojar a los hinchas de River Plate

"Nos estamos pendientes de cómo le va a River , ni pensamos en eso. Hay muchas cosas más importantes que pensar en ellos en estos momentos. Hay que pensar en uno mismo y confiar en el trabajo del técnico", agregó el jugador de 28 años, quien en reiteradas ocasiones manifestó ser hincha del Xeneize.





benedetto.jpg



Pese a esto, el ex Arsenal reconoció el buen plantel del equipo de Marcelo Gallardo, aunque también ponderó a sus compañeros. "Obviamente tienen jugadores importantes y un gran plantel, pero nosotros nos armamos muy bien. Confiamos en el plantel que tenemos", manifestó.





"'¿Coperos? No seas malo. Me decís que son coperos y me agarra risa", aseguró el goleador en una entrevista con Fox Sports.