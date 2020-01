Beckham prepara una oferta millonaria para llevarse a un jugador de Boca a la MLS

David Beckham no se contenta con los dos jugadores argentinos que ya tiene en el plantel del Inter de Miami, club que debutará en la Major League Soccer esta temporada.





El conjunto de Florida prepara una oferta millonaria por un jugador de Boca, según recoge el Diario Marca. ¿Qué hará la nueva dirigencia Xeneize?





La oferta que se espera desde Buenos Aires es por Agustín Almendra y rondará los 10 millones de dólares por el 70 por ciento del pase.





El juvenil de 20 años aún no se afianzó en el primer equipo de Boca, pero ya tuvo varios pretendientes en Europa. La dirigencia entrante aseguró en varias ocasiones que la situación económica del club no es tan buena como vanaglorió el ex presidente Daniel Angelici.





En este contexto, la secretaría técnica de Juan Román Riquelme evaluará con buenos ojos la oferta del club que patrocina la leyenda inglesa.





Fuente: nexofin