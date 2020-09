Batistuta y un tuit sobre el valor del mérito que repercutió en las redes: "¿Fui un idiota por respetar estos ideales?"

El valor del mérito a la hora de progresar en la vida volvió a ser instalado en la escena pública, sobre todo a través del presidente Alberto Fernández. El concepto de "meritocracia" fue puesto sobre el tapete y se armó un debate público. Gabriel Batistuta, si bien guarda habitual silencio, escribió un tuit con su postura y ya hubo repercusiones en las redes.

"Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros. Trabajando, estudiando, confiando en la Justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”, escribió el ex delantero de Fiorentina y la Selección.

Batistuta nació en Reconquista, Santa Fe, tiene mucha relación con el campo desde chico y forjó además una afición y pasión por el polo, deporte en el que se dio el gusto de jugar con Adolfo Cambiaso, el mejor del mundo.

La publicación en las redes sociales del ex futbolista generó un ida y vuelta rápido en las redes sociales,con opiniones a favor y en contra.

El presidente Fernández había instalado esa discusión. “Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad", comentó hace unos días.

"No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”, planteó el jefe de Estado.

"No es que el mérito no sirva para progresar. Yo no digo semejante imbecilidad. No creo en la meritocracia. Si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres y eso no lo podemos permitir", dijo Fernández al encabezar la presentación del Plan Nacional de Conectividad "Conectar".