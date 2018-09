Bartman: "Es hermoso volver a un lugar donde tengo amigos"

En plena preparación para la Liga de Vóleibol Argentina, el polaco Zbigniew Bartman se muestra feliz de ser parte de UPCN San Juan Vóley por segunda temporada consecutiva: "Es hermoso Volver a UPCN, a un equipo donde tengo amigos y donde superamos momentos difíciles y pasamos cosas muy lindas. Es lindo saber que uno vuelve a un lugar donde tiene amigos".





Zibi, como lo llaman en confianza, destacó la importancia del ambiente que circunda a Los Cóndores. "No es sólo importante ganar, sino que es importante ganar en un lugar donde el ambiente es bueno, donde la gente se quiere. Es un sentimiento diferente jugar en estos contextos", señaló el opuesto, quien en la temporada pasada fue máximo anotador y MVP de la final.





Tal como su trayectoria manda, Bartman no se plantea objetivos que no sean a lo grande; tal vez, eso mismo es lo que buscó el club cuando se decidió por su brazo pesado. "La expectativa es la misma del año pasado. UPCN es un equipo que siempre quiere ganar. Seguramente será una Liga interesante y difícil, pero cuanto más difícil más me gusta", aseguró quien fuera campeón de Europa con su seleccionado en 2009, bajo las órdenes de Daniel Castellani.