Lewis Hamilton anunció la creación de una comisión por la diversidad racial

El piloto británico de Fórmula 1 Lewis Hamilton anunció la creación de una comisión para promover la diversidad racial en el ámbito del automovilismo en colaboración con la Academia de Ingeniería.

Según informo la web especializada 'Motorsport', Hamilton lanzará una nueva asociación destinada a mejorar la diversidad en el automovilismo que tendrá como meta la búsqueda de un "cambio real, tangible y medible" basado en su propia experiencia como víctima del racismo.

"Los niños me arrojaban cosas mientras practicaba karting. También fui molestado por algunos seguidores en un Gran Premio de 2007. Eso me ha hecho acostumbrarme a la idea de que nadie hablará más fuerte que yo cuando enfrente el racismo, porque nadie siente ni comprende mi experiencia personal", confesó el piloto al The Sunday Times.

El seis veces campeón del mundo de Fórmula 1 reveló la creación de "La Comisión Hamilton", que estará "dedicada a explorar cómo el automovilismo se puede utilizar como un vehículo para involucrar a más jóvenes de origen negro en materias como la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas" para que encuentren un empleo en los equipos o en otros sectores.

"Esta comisión explorará áreas que incluyen la falta de modelos a seguir y los servicios profesionales en las escuelas, con oportunidades para involucrar a más jóvenes negros con actividades extracurriculares", dijo.

Hamilton se propuso igualmente "escuchar a los jóvenes y graduados que se enfrentan a estos desafíos todos los días".

Al igual que muchos famosos del deporte, Hamilton fue un activo protagonista en denunciar y realizar acciones de repudio ante la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo a causa de la brutalidad policial en Minessota, Estados Unidos.